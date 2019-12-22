Яна выглядит бомбически: Плющенко защитил Рудковскую от нападок

37-летний Евгений Плющенко доволен фигурой своей супруги Яны Рудковской, которая через десять дней отметит 45-летие. Олимпийский чемпион не скрывает: он гордится своей возлюбленной.

"Яна выглядит бомбически. Она устраивает меня по всем пунктам: прекрасная грудь, отличная попа, ноги", - разоткровенничался спортсмен на шоу "ЯнаСупер".

Речь шла о мифах семьи Рудковской-Плющенко. Яна гордо заявила, что она не обращает внимание на критические отзывы после появления на публике в облегающих нарядах и мини-платьях.

Несколько недель назад в Сети циркулировали слухи о том, что продюсер и фигурист вот-вот разведутся. Но, как решили пользователи, это сама весёлая семейка специально запустила фейк с целью привлечь внимание к себе.

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