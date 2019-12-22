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Задержанную с наркотиками в трусах Бочкарёву будут судить

17:31
  • воскресенье
  • 22 декабря 2019

Уголовное дело передано в суд

Уголовное дело Натальи Бочкаревой передано в суд. Ей грозит до трёх лет лишения свободы. Актрису обвиняют в незаконном хранении наркотиков.
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В сентябре 2019 года звезду сериала "Счастливы вместе" остановили для проверки документов сотрудники дорожной полиции. В процессе общения выяснилось, что Бочкарёва не совсем адекватна. Во время осмотра у неё в нижнем белье нашли пакет с белым порошком. Актрису отпустили под подписку о невыезде, возбудив уголовное дело.

Позже суд в Москве лишил актрису водительских прав на год и восемь месяцев и оштрафовал на 30 тысяч рублей за отказ проходить медицинское освидетельствование, напоминает РИА Новости.

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