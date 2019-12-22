Три российских города остались без воды

Авария произошла на Кубани

На юге России произошла серьёзная авария на Троицком магистральном водопроводе. Три города в Краснодарском крае остались без воды.

В зону отключения попали Новороссийск, Геленджик и Крымск. В этих муниципальных образованиях в общей сложности проживают более 160 тысяч человек. Вода не подаётся почти в семь тысяч жилых домов, сообщают "Вести.ру".

На месте прорыва полным ходом идут восстановительные работы. По некоторым данным, на ликвидацию аварии может уйти около суток. В тех районах, где воду не включат в понедельник, отменят уроки в школах и других учебных заведениях. Также будут закрыты детские сады.

Питьевой водой жителей обеспечивают сотрудники МЧС. Введён график подвоза воды в цистернах.

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