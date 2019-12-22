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Названа дата отмены роуминга с Белоруссией

18:16
  • воскресенье
  • 22 декабря 2019

Достигнута договорённость между Москвой и Минском

Россия и Белоруссия договорились об отмене роуминга. Входящие вызовы должны стать бесплатными на территории Союзного государства не позднее сентября 2020 года, сообщил официальный представитель Минкомсвязи Евгений Новиков.

К этому времени должны быть проведены все технические работы и настройка оборудования для корректной тарификации звонков, пишет "Российская газета".

Россия и Белоруссия ведут переговоры об углублении интеграции в рамках Союзного государства. Владимир Путин и Александр Лукашенко провели уже несколько встреч в декабре. Сейчас рабочие группы ведут последние согласования по разным сферам и областям совместной деятельности.

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Названа дата отмены роуминга с Белоруссией
Названа дата отмены роуминга с Белоруссией
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