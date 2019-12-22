Москвичам пообещали чудо в новогоднюю ночь

Но в него мало кто верит

В новогоднюю ночь в Москве может выпасть снег. Такой предварительный прогноз дал ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По синоптическим картам я вижу, что около полуночи с 31 декабря на 1 января в Москве может пойти настоящий снегопад. В это время в столичный регион выходит циклон, и он должен принести хороший снег", - сказал специалист в интервью агентству "Москва".

По прогнозу Гидрометцентра, практически всю следующую неделю в столице будет идти дождь. Самая высокая температура (до плюс 8 градусов) ожидается 23 декабря. Средняя температура недели составит плюс 4 градуса.

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