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Москвичам пообещали чудо в новогоднюю ночь

19:13
  • воскресенье
  • 22 декабря 2019

Но в него мало кто верит

В новогоднюю ночь в Москве может выпасть снег. Такой предварительный прогноз дал ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По синоптическим картам я вижу, что около полуночи с 31 декабря на 1 января в Москве может пойти настоящий снегопад. В это время в столичный регион выходит циклон, и он должен принести хороший снег", - сказал специалист в интервью агентству "Москва".

По прогнозу Гидрометцентра, практически всю следующую неделю в столице будет идти дождь. Самая высокая температура (до плюс 8 градусов) ожидается 23 декабря. Средняя температура недели составит плюс 4 градуса.

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