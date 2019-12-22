Россия готовит жёсткий ответ на новые американские санкции

Официальное заявление сделал Сергей Лавров

Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, какими будут ответные меры на новые американские санкции. Россия намерена без ущерба для себя ответить на них, заявил министр.

Очередной пакет антироссийских санкций касается строительства газопроводов "Северный поток – 2" и "Турецкий поток". Одобренные Дональдом Трампом меры уже привели к остановке работ на одном из этих важных для Европы проектов. В Германии выразили своё недовольству Трампу.

Глава российской дипломатии пообещал, что вторую нитку "Северного потока" достроят в ближайшее время, а "Турецкий поток" запустят через две-три недели. Он отметил, что у Европы имеется коммерческий интерес, а также они заинтересованы в долгосрочной энергетической безопасности.

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