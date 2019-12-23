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Появился прогноз погоды на последнюю неделю уходящего года

08:35
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Без аномалий не обошлось

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, какая погода ждет россиян за неделю до Нового года.
Погода в Москве может побить полуторавековой рекорд

Погода продолжает удивлять жителей столичного региона России. По словам Паршиной, 23 и 24 декабря в Москве ожидается до плюс восьми градусов. В среду, 25 декабря, столбики термометров опустятся до значений от ноля до плюс пяти. До 29 декабря снег не прогнозируется.

Синоптик отметила, что нынешний декабрь почти такой же теплый, каким был декабрь 2015 года. Тогда 24 декабря в столице было 9,1 градуса выше ноля.

Людмила Паршина сообщила "Российской газете", что в азиатской части России, в отличие от европейской, свирепствуют морозы. На этой неделе там будет холоднее нормы. В Западной Сибири температура местами опустится до 20 градусов. На юге Урала похолодает до минус 9 градусов, на юге Дальнего Востока - до 24 градуса, а в Приморье - до 13. 

Ранее ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сказал, что в ночь на 1 января в Москве может выпасть снег. Почти всю неделю в столице прогнозируется дождь. 

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