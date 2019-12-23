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Когда устранят последствия коммунальной аварии на Кубани

08:37
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Более 150 тысяч человек в Краснодарском крае остались без воды

На Кубани аварийные бригады в понедельник планируют завершить восстановительные работы на магистральном водоводе. Накануне более 160 тысяч человек и почти полсотни социально-значимых объектов остались без воды, пишут "Известия".

В зоне отключения Новороссийск, Крымск, часть Геленджика и поселка Кабардинка. Сегодня там закрыты детские сады, а школьники будут учиться по сокращенному графику.

Крупная авария произошла на Троицком магистральном водоводе в воскресенье утром. Специалисты трудятся над устранением прорыва в круглосуточном режиме. Работы не прекращались даже ночью. Населению оперативно организован подвоз питьевой воды.

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