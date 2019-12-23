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В России пассажирский автобус вылетел с трассы и перевернулся

08:35
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

По факту аварии начата следственная проверка

На Камчатке этим утром автобус с пассажирами съехал в кювет и перевернулся. В салоне находился 21 человек, трое из них пострадали. Авария произошла на трассе в Елизовском районе, передает "Газета.Ru".

Автобус следовал из Петропавловска-Камчатского в Усть-Камчатск. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Госпитализациям им не понадобилась. Пассажирам доставлено горячее питье и средства обогрева. Сейчас в районе ДТП порядка 20 градусов мороза.

Компания-перевозчик направила другой автобус, чтобы люди смогли продолжить движение по маршруту.

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