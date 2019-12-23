Российские военные привезли в Сирию тульские пряники

Ими угостят детей

Российские военные привезли новогодние подарки сирийским детям. Около четырех тонн пряников и меда собрали для них жители Тульской области. Самолет ВКС России доставил сладости на авиабазу Хмеймим, пишут "Известия".

Первую партию грузов раздали школьникам деревни Баамрайль провинции Тартус, остальные направят в социальные учреждения. Жители Тульской области уже несколько лет собирают гуманитарную помощь в рамках акции "Дети России - детям Сирии".

Власти региона считают, что сладкие подарки перед Новым годом поднимут настроение и создадут ощущение праздника.

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