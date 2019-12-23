Кумир миллионов: Наталья Фатеева отмечает юбилей

Народной артистке РСФСР - 85 лет

23 декабря у народной артистки РСФСР Натальи Фатеевой юбилей. Ей исполняется 85. Одна из первых красавиц Советского Союза, она была кумиром миллионов зрителей, передает "ТВ Центр".

Сниматься Фатеева начала в 1956 году. В её фильмографии более 70 ролей. Правда, долгое время актриса появлялась только в эпизодах. Слава обрушилась на нее после выхода в свет комедии "Три плюс два". Зрители помнят ее по картинам "Песни моря", "Джентльмены удачи", "Место встречи изменить нельзя".

А еще голосом Натальи Фатеевой на российских экранах говорят Софи Лорен, Беата Тышкевич и другие мировые знаменитости.

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