ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Кумир миллионов: Наталья Фатеева отмечает юбилей

09:45
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Народной артистке РСФСР - 85 лет

23 декабря у народной артистки РСФСР Натальи Фатеевой юбилей. Ей исполняется 85. Одна из первых красавиц Советского Союза, она была кумиром миллионов зрителей, передает "ТВ Центр".

Сниматься Фатеева начала в 1956 году. В её фильмографии более 70 ролей. Правда, долгое время актриса появлялась только в эпизодах. Слава обрушилась на нее после выхода в свет комедии "Три плюс два". Зрители помнят ее по картинам "Песни моря", "Джентльмены удачи", "Место встречи изменить нельзя".

А еще голосом Натальи Фатеевой на российских экранах говорят Софи Лорен, Беата Тышкевич и другие мировые знаменитости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Актриса Наталья Фатеева
Актриса Наталья Фатеева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.