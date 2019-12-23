Порошенко потребовал санкций против украинских компаний за контакты с "Газпромом"

Экс-президент призвал к созыву заседания СНБУ

Россия продает газ украинской "пятой колонне" со значительной скидкой. Доходы от этого бизнеса используются для подрыва украинской государственности, заявил Петр Порошенко. Бывший президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" требует немедленного созыва Совета национальной безопасности и обороны.

По мнению Порошенко, санкции надо ввести в отношении тех компаний, которые договорятся с "Газпромом" о прямых поставках газа с 1 января 2020 года. Экс-президента возмутила информация о достигнутых договоренностях пяти фирм с российским газовым концерном.

"Это не коммерческие контракты, они являются политическими", – написал Порошенко в Facebook. Прямые поставки российского газа на Украину прекратились в 2015 году. Бывший президент уверен, что власть перешла те "красные линии", о которых ее предупреждали накануне нормандской встречи.

20 декабря вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что до нового года ожидается подписание пятилетнего контракта на транзит газа из России в Европу через Украину, напоминает RT.

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