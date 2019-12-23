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Нюша впервые показала лицо своего ребенка: "Знакомьтесь, моя дочь Симба"

08:50
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Маленькая Симба приняли участие в фотосессии

Певица Нюша стала мамой в 2018 году. Долгое время артистка скрывала от общественности своего ребенка.
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Было известно, что у певицы дочь, но лицо девочки и ее имя держались в тайне. Раскрыла секрет Нюша в интервью журналу HELLO!

"Знакомьтесь, моя дочь Симба", - представила девочку общественности артистка.

Нюша, ее муж генеральный советник президента Международной федерации студенческого спорта (FISU) Игорь Сивов и маленькая Симба приняли участие в фотосессии для журнала. В Instagram уже есть обложка издания, которую украсила фотография семьи певицы.

Пара и раньше намекала, что имя для девочки выбрали красивое и очень редкое, но никто и предположить не мог, что Нюша назвала дочь настолько оригинально. Примечательно, что певица и сама поменяла имя, так как не хотела быть обладательницей одного из самых распространенных в мире имен – Анна.

Напомним, Нюша и Игорь Сивов поженились в 2017 году. 6 ноября 2018 года в престижной клинике в Майами певица родила дочь.

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