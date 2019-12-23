Шишечки и пятнышки: за какими невинными симптомами скрывается рак

Прислушивайтесь к своему организму

Завотделением опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра им. Логинова Лилия Яковлева рассказала, при обнаружении каких симптомов рака следует обратиться к врачу.

По словам Яковлевой, успешное лечение болезни напрямую зависит от сроков ее выявления. Если обнаружить рак на раннем этапе, то его можно победить в 84% случаев. К сожалению, только треть онкологических заболеваний удается выявить вовремя.

"Это неясные боли, какие-то опухоли или шишечки, уплотнения, на которые люди годами не обращают внимания. Это непонятные выделения, белесоватые или красноватые образования на слизистой полости рта, языка, дискомфорт при глотании. Тревожный сигнал, если начали шататься зубы без особых причин. Нужно обращать внимание на пигментные пятна, если они начинают менять цвет и расти", - рассказала Лилия Яковлева в эфире "Говорит Москва".

Следует насторожиться, если у человека без хронических заболеваний внезапно возник острый отит, заложенность носа или головная боль.

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