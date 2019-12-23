Allseas отвела строившие "Северный поток – 2" суда из Балтийского моря

Компанию напугали угрозы Вашингтона

Суда швейцарской компании Allseas отозваны со строительства газопровода "Северный поток-2". Как сообщается, группу судов планируется расформировать, и возможные сроки возобновления работ не называются.

Allseas занималась укладкой трубопровода, однако 20 декабря приостановила работу – как сообщалось, "до получения юридических, технических и экологических разъяснений". Причиной стало подписание президентом США оборонного бюджета страны, который предусматривает введение ограничений против компаний, строящих газопровод. При этом американские политики утверждали, что это сделано в интересах стран ЕС.

Санкции предусматривают, в частности, блокировку всех транзакций Allseas, проходящих через финансовую систему США, а также арест находящейся в юрисдикции США собственности. Компании пообещали заморозить все активы в американских банках, а также задержать ее суда.

В Москве подчеркнули, что Вашингтон, несмотря на все свои усилия, не сможет помешать России реализовывать свои экономические проекты, напоминают "Вести".

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