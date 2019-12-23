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В России могут заблокировать YouTube

09:10
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Книжное издательство пригрозило блокировкой видеосервиса

Вечная блокировка может грозить популярным сервисам YouTube и "Яндекс. Видео" из-за закона о пиратстве. Об этом в понедельник пишет газета "Ведомости", ссылаясь на данные генерального директор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ) Максима Рябыко.
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Проблемная ситуация возникла из-за публикации на сервисах аудиоверсии книги "Задача трех тел" писателя Лю Цысиня. "Теперь YouTube и "Яндекс" обязаны удалить нелегальные копии книги или попасть под блокировку в России", - отмечает издание.

Дмитрий Медведев в начале декабря рассказал о будущем видеохостинга YouTube в России. Премьер-министр России отметил: никто не собирается закрывать сервис, закон о суверенном интернете не мешает его функционированию.

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