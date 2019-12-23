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Глава "Котмостнадзора" принял железнодорожную часть Крымского моста

09:34
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Кот-блогер Мостик оценил работу строителей

Живой символ Крымского моста – кот-блогер Мостик – останется жить на переправе и после открытия железнодорожного сообщения. Рыжий талисман с самого начала строительства наблюдал за работами, а теперь проинспектировал пути. Качеством работ Мостик, судя по всему, остался доволен.
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"Мостик – холостяк и карьерист. Он еще задержится на Крымском мосту на несколько месяцев, чтобы проконтролировать движение поездов. Коту уже поступают предложения о дальнейшем трудоустройстве. Он рассмотрит их и примет решение, когда полностью завершит работу в Керченском проливе", - сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Железнодорожную часть Крымского моста 23 декабря откроет президент России Владимир Путин. А первый поезд 25 декабря перевезет более 600 пассажиров из Санкт-Петербурга в Севастополь.

Котенка подбросили на стройку в самом начале, когда первые строители начали забивать сваи. Его поселили в строительной бытовке на берегу пролива. Теперь у Мостика на стройке свой отдел - "Котмостнадзор". За ходом работ наблюдают чайка Валера, баклан Варфоломей, дельфин Максим, ящерица Оксана, пес Цыган и лиса Лизавета.

Как отметили в инфоцентре, посты кота-блогера в соцсетях читают в 50 странах мира. Изображение Мостика, нанесенное на одну из опор переправы крымскими художниками, будут видеть пассажиры идущих по мосту поездов.

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