Ротару покажут россиянам в новогоднюю ночь

Ее гастроли в России прошли продуктивно

Концертный директор Софии Ротару рассказал об участии певицы в съемках "Голубого огонька" для российского телевидения.

Представитель Ротару, которую благосклонно приняли в России, подтвердил информацию о том, что россияне увидят ее в новогоднюю ночь на телеэкранах. "Со 2 декабря по 14 декабря находилась в Москве. Отыграла на всевозможных "Огоньках" и "Песнях года". Уже даже дала концерт в Монако", - рассказал директор "Газете.RU".

Ранее портал Sobesednik.ru сообщил, что на съемках "Голубого огонька" для телеканала "Россия" Ротару исполнила как минимум две песни. За кулисами народная артистка СССР ни с кем не общалась, якобы опасаясь провокаций.

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян выразил мнение, что "Голубые огоньки" стали напоминать Олимпийские игры со своими интригами, допинговыми скандалами и звездами, которые сходят с дистанции. "То Алла Пугачева обидится и впоследствии уйдет, то София Ротару сначала откажется, а потом вернется, то Ольга Бузова в них засветится", - цитирует его "Дни.ру".

Эксперт отметил, что на экране все звезды кажутся милыми и улыбчивыми, но в обычной жизни они отличаются от обычных смертных в основном только финансовыми возможностями. "Знаете, все они талантливые, но на их месте может оказать любой из нас. <…> Возможно, от других они отличаются тоннами грима на лице, ведь телевидение - это фабрика праздника и иллюзий", - заявил Манукян.

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