Стройка века: когда первые пассажирские поезда пройдут по Крымскому мосту

В Симферополе встретят московский состав в конце декабря

Важное и долгожданное для всей страны событие - железнодорожная часть Крымского моста готова принять пассажирские поезда. Первый из них - "Таврия" в понедельник днём отправится из Петербурга в Севастополь. Он пересечёт Керченский пролив в ночь на среду.

Стройка века в Керченском проливе официально завершилась. Последняя вахта мостостроителей из Нижнего Новгорода отправляется домой. На противоположном берегу идут последние проверки электроники. Движение поездов по мосту будет контролироваться интеллектуальной системой управления. Автоматика скорректирует скорость, интервалы движения и, если нужно, остановит состав, передает "ТВ Центр".

Первым по мосту пройдет санкт-петербургский поезд №7 в Севастополь. Именно такой маршрут был запущен еще 145 лет назад. А уже 26 декабря в Симферополе встретят московский состав. Мечту поколений – соединить Тамань и Крым с помощью надежной переправы - удалось реализовать в наше время в рекордные сроки. Самый длинный в России и Европе мост возвели всего за четыре года. Помог сплав опыта и молодости.

Монтаж конструкций вели в две смены. Не останавливались даже в непогоду. Приходилось учитывать сложную геологию – зыбучие грунты и вбивать сваи на глубину более ста метров. А еще высокая сейсмичность и суровые погодные условия – резкие порывы ветра, 10 тысяч часов шторма, ледоходы. Установка арок моста прямо в море – вообще первый опыт в истории российского мостостроения.

Автомобильную часть моста открыли в мае 2018. Это событие кардинально изменило экономическую ситуацию в регионе. За полтора года пролив пересекли 8,5 миллионов машин. Автовладельцы и грузоперевозчики сэкономили почти 29 миллиардов рублей. Эффект от запуска железнодорожного сообщения будет в разы мощнее.

14 миллионов пассажиров и 13 миллионов тонн грузов ежегодно. Это лишь предварительные подсчеты экспертов. В планах – 65 пар поездов в сутки уже через 20 лет после запуска движения по Крымскому мосту. А это значит, что и объемы перевозок смогут вырасти в полтора два раза.

Строительство моста стало символом интеграции Крыма с Россией. А еще это новые возможности для полуострова. В туристической сфере эффект почувствовали уже при запуске автомобильного движения. Это и приток туристов, и новые межрегиональные экскурсионные проекты. Новые перспективы открываются, например, и для морских портов полуострова, которые теперь смогут сразу отправлять поступившие товары на материк.

Никита Васильев, "ТВ Центр", Республика Крым.

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