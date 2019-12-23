Швейцарцы сдались? Как Запад пытается остановить "Северный поток - 2"

Швейцарская компания Allseas вывела суда, строившие газопровод

"Северный поток" не остановить. Очередная попытка Вашингтона помешать строительству газопровода, похоже, провалена. Из-за санкций Швейцария приостановила работы в Балтийском море, но у проекта остался другой сильный союзник. В поддержку высказались власти Германии, заявив - завершить прокладку трубопровода планируется как можно скорее.

Швейцарцы сдались. Основной подрядчик на строительстве "Северного потока – 2" - компания Allseas - отводит свои корабли из зоны прокладки труб в Балтийском море. Об этом со ссылкой на пресс-службу корпорации сообщают немецкие СМИ. При этом никакого официального заявления от Allseas по-прежнему нет. Ключевая позиция Берлина: "Северный поток – 2" должен быть достроен, несмотря на все возможные препятствия. По тональности заявлений из европейской столицы понятно, сколь серьезно штормит по обоим берегам Атлантики, передает "ТВ Центр".

"Санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении трубопровода "Северный поток-2", показывают, что дипломатические отношения между Соединенными Штатами и Германией заморожены. Особенно горько, что этот конфликт подогревается европейскими союзниками. Известно, что Польша и Украина заинтересованы в транзите российского газа через свою территорию. Их правительства поблагодарили Трампа за санкции. Тем не менее, правительству Германии рекомендуется сохранять спокойствие. Трубопровод должен быть закончен. Шантажисты не смогут победить", - пишут западные СМИ.

Суть нового пакета заокеанских санкций - плохо будет всем, кто строит второй "Северный поток" и кто его поддерживает. При этом сами США никакого отношения к экономическому проекту России и Германии не имеют. Впрочем, как и многие другие европейские столицы, которые поспешили присоединиться к ограничениям в угоду Вашингтона. Свой голос имеют лишь Финляндия, Швеция и Дания - в их территориальных водах и с их согласия ведется строительство. Политику Штатов в этих странах уже назвали агрессивной. Речь идет о вмешательстве в дела других государств.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва точно ответит на действия Вашингтона. А лучшим ответом станет как раз завершение строительства нового "Северного потока". Позицию Белого дома обсуждают на другом конце земного шара. Американские санкции и агрессивное поведение администрации Трампа - тема дискуссии на форуме мусульманского мира в Малайзии. Дела духовные отошли на второй план. Лидеры азиатских и арабских стран разрабатывают дедолларизацию. Взамен мировой валюты предлагаются валюты национальные, золото, бартер или даже кибер-деньги.

Санкции Вашингтона угрожают и участникам "Турецкого потока". Однако можно с уверенностью говорить - этот проект реализован, несмотря на все ограничительные меры. Церемония запуска намечена на начало января. Что касается потока "Северного", его возможно достроить силами российских, немецких или датских подрядчиков, сходятся во мнении эксперты. Лишние колебания в Балтийском море, конечно, скажутся на сроках. Однако 2020-ый, как год завершения проекта, на сегодня остается неизменным.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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