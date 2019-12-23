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ПВО Сирии отразили ракетный обстрел Дамаска

11:57
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

О пострадавших нет информации

Сирийские ПВО этой ночью отразили ракетные атаки на Дамаск. В столице прогремели несколько мощных взрывов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство SANA.

По данным СМИ, огонь вёлся израильскими военными с оккупированной территории Голанских высот. О пострадавших не сообщается. В Армии Израиля  комментировать информацию об ударах отказались.

А ранее в провинции Идлиб произошло столкновение между правительственными силами и террористами. Об этом сообщает российский Центр по примирению. Отряд боевиков из ста человек предпринял попытки прорвать оборону сирийских военных. Наступление было остановлено артиллерийским огнём. Нападавшие понесли значительные потери. С сирийской стороны погибли шесть военнослужащих. Ещё 13 получили ранения.

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