Климатическая аномалия: москвичей предупредили об опасности

В столице действует желтый уровень погодной опасности

В Москве - климатические рекорды. В понедельник температура воздуха прогреется до 8 градусов, обещают синоптики. Такого не было за 70 лет метеонаблюдений, сообщает "ТВ Центр".

На протяжении всего дня в столице и области действует желтый уровень погодной опасности из-за сильного тумана и дождя. Автомобилистам стоит быть аккуратнее, видимость на дорогах снижена. А вот снега в ближайшую неделю можно не ждать. По прогнозам, совсем небольшой покров образуется только в пятницу.

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