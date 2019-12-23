На Европу обрушился мощный шторм "Фабьен"

Корсика отрезана от континента

В Европе устраняют последствия мощного шторма "Фабьен". Французский остров Корсика оказался полностью отрезан от большой земли. Прекращено паромное и авиасообщение. А на итальянской Сардинии развернута масштабная спецоперация. Там на берег выбросило сухогруз. Испания и Португалия также во власти непогоды.

Шторм "Фабьен" испытывает прочность побережья Португалии, Испании, юга Франции и Италии. На Сардинии – спасательная операция. 12 человек - экипаж выброшенного на скалы торгового судна - пришлось эвакуировать вертолетами. На расположенной по соседству Корсике паромное сообщение с материком приостановлено. Как минимум до вторника отменены все авиарейсы. Из-за поваленных ураганным ветром деревьев не работает железная дорога. Для ликвидации последствий шторма на острове мобилизованы все аварийные службы. В помощь профессиональным спасателям привлечены сотни добровольцев, передает "ТВ Центр".

В Португалии и на севере Испании - проливные дожди сопровождались порывами ветра скоростью до 140 км в час. Высота волн у береговой линии достигала 9 метров.

Из-за резкого подъема воды пришлось эвакуировать около 250 жителей. В результате повреждения линий электропередачи на побережье обесточены тысячи жилых домов.

На юге Франции городские набережные оказались под метровым слоем морской пены. Ветер сносил крыши домов и ломал деревья. Тысячи путешественников, планировавших провести рождественские праздники на берегу Средиземного моря, теперь вынуждены менять свои планы. За последние 6 дней это уже второй погодный катаклизм, накрывший Европу. Шторм "Фабьен" пришел на смену угаснувшему в конце прошлой недели урагану Эльза. Который стал причиной гибели как минимум 8 человек.

Андрей Сидоренко, "ТВ Центр".

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