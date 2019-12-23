Названы опасные свойства минеральной воды

Употребление минералки усугубит проблемы со здоровьем

Лечебная минеральная вода здоровому человеку противопоказана. Щелочная либо кислотная минералка назначается врачом по показаниям – а без этого пить ее не рекомендуется, напомнила врач-диетолог Елена Соломатина.

Не следует употреблять кислотные минеральные воды при язве или гастрите. Если есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то нанести вред может даже столовая вода - ведь газ раздражает слизистую.

"Если имеются воспаления, ситуация усугубится. Поэтому при проблемах с пищеводом или желудком не стоит пить какую-либо воду, обогащенную углекислым газом", - цитирует Соломатину "Вечерняя Москва".

Чтобы восполнить баланс жидкости в организме, следует делать пару глотков воды каждые полчаса, напомнила диетолог. Если же не пить полдня, а затем выпить сразу полтора литра, это не поможет: клетки примут обычную норму жидкости, а излишек будет выведен из организма.

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