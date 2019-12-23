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Установлены пугающие последствия употребления манной каши

10:16
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

От этого продукта больше вреда, чем пользы

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова рассказала об опасности манной каши. 
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"Традиционно дети, которые вскормлены на манной каше, они пузатенькие, с тонкими ножками. У них проблема с кальцием, симптомы рахита", - рассказала Шакирова в эфире НТВ. 

По ее словам, фитиновая кислота, которая содержится в манке, может нарушать процесс усвоения кальция, вызывать проблемы с костями и приводить к ожирению. Но это в том случае, если есть кашу ежедневно.

Сообщается, что манная каша богата клейковиной (вид белка), но витаминов и клетчатки в ней почти нет. Приготовленную на молоке манку с сахаром и маслом журналисты назвали "калорийной бомбой", которая крайне опасна в нашу эпоху переедания. 

Отметим, что в России растет число детей до 14 лет, которые страдают ожирением. По данным Минздрава, в 2018 году в стране насчитывалось 1311,5 случая детского ожирения на 100 тысяч населения, тогда как в 2017 году - 1252,3 случая.

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