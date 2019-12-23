Установлены пугающие последствия употребления манной каши

От этого продукта больше вреда, чем пользы

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Анжелика Шакирова рассказала об опасности манной каши.

"Традиционно дети, которые вскормлены на манной каше, они пузатенькие, с тонкими ножками. У них проблема с кальцием, симптомы рахита", - рассказала Шакирова в эфире НТВ.

По ее словам, фитиновая кислота, которая содержится в манке, может нарушать процесс усвоения кальция, вызывать проблемы с костями и приводить к ожирению. Но это в том случае, если есть кашу ежедневно.

Сообщается, что манная каша богата клейковиной (вид белка), но витаминов и клетчатки в ней почти нет. Приготовленную на молоке манку с сахаром и маслом журналисты назвали "калорийной бомбой", которая крайне опасна в нашу эпоху переедания.

Отметим, что в России растет число детей до 14 лет, которые страдают ожирением. По данным Минздрава, в 2018 году в стране насчитывалось 1311,5 случая детского ожирения на 100 тысяч населения, тогда как в 2017 году - 1252,3 случая.

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