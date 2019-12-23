Появился рейтинг самых востребованных в России профессий

Опрошены свыше 20 тысяч компаний

Самой востребованной в России оказалась профессия продавца-кассира. К такому выводу пришли эксперты Всероссийского научно-исследовательского института труда по итогам опроса 20 тысяч российских компаний.

Как выяснилось, острый дефицит кадров по востребованным профессиям испытывают почти 10% компаний. За продавцами следуют повара, затем – педагоги профобучения. В рейтинге оказались также юристы, соцработники, специалисты по закупкам и медсестры, а замыкают десятку делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.

Как отмечают "Известия", данные опроса ВНИИ труда отличаются от информации, которую публикует раз в квартал Минтруд. По данным ведомства, наиболее востребована в России профессия рабочего-строителя. В институте же расхождение объяснили тем, что использовали более широкий набор инструментов для составления своего рейтинга. А министерство опирается на информацию по вакансиям, которую получает в службах занятости.

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