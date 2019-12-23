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"Год был жуткий": Успенская рассказала о состоянии дочери

10:51
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Единственная дочь артистки попала в беду

65-летняя певица Любовь Успенская призналась, что уходящий год стал для нее тяжелым испытанием из-за болезни дочери Татьяны. 
Дочь Успенской показала последствия четырех операций на лице

"Год был жуткий лично для меня. Самый плохой год, который может быть в жизни человека", - завила артистка в программе "Ты не поверишь!".

Дело в том, что 30-летняя дочь звезды пытается поправить здоровье, пошатнувшееся при падении с велосипеда на Коста-Рике. Тогда она сломала челюсть в двух местах и потеряла несколько зубов. Недавно Татьяну прооперировали под присмотром известного профессора из Лондона. Для полного восстановления ей потребуется время.  Сейчас дочь Успенской отдыхает в Таиланде и набирается сил. 

Некоторое время назад Любовь Успенская заикнулась о том, что она была бы не против завести ребенка по примеру Аллы Пугачевой или Эммануила Виторгана. Однако от этой идеи она отказалась. "Таня у меня очень ревнивая", - сказала певица, решив дождаться внуков. 

Напомним, Татьяна - единственный ребенок Успенской. Актриса родила ее в 35 лет. В первом из четырех браков Успенская потеряла сыновей-близнецов, поэтому дочь для нее важнее всех на свете.  

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