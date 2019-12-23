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Почему россияне постоянно жалуются на жизнь

10:48
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Найти оправдание проще, чем изменить себя

Жалобы на жизнь стали частью российской культуры и хорошего в этом мало. Такое мнение высказал социальный психолог, преподаватель МГУ Алексей Рощин. По его мнению, россиянам проще заниматься оправданием собственных провалов, чем искать способы реализации.
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По мнению Рощина, в периодических жалобах на собственные несчастья нет ничего плохого. Однако важно не зацикликоваться только на проблемах и не винить в этом всех вокруг себя.

"Мы не столько пытаемся построить жизнь лучше, сколько объясняем себе, что бывает и хуже. Мне кажется, что у нас очень мало пространства для предпринимательства. А ведь чем более нация предприимчива, тем меньше у нее оснований для жалоб. Если не получилось здесь, то можно попробовать в другом месте. Не пойдет так, то сделаю эдак. Если такие мысли воспринимаются, как естественный процесс, тогда у человека не оснований быть пессимистом. Такой человек – оптимист", –  заявил психолог в интервью радио Sputnik.

Сейчас "нытье" благодаря  распространению социальных сетей перетекло в интернет, но раньше личные и общественные проблемы чаще обсуждали на кухнях. В этом тоже нет ничего хорошего, полагает Алексей Рощин.

По его мнению, разговоры на кухнях выполняют функцию сдерживания. Слушая жалобы на жизнь других, человек убеждается в мысли, что ничего не нужно даже пытаться делать, поскольку примеров неудач гораздо больше, чем случаев успеха.

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