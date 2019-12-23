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ДТП в Петербурге: бетоновоз протаранил ограждение и нырнул в Неву (видео)

10:58
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

По предварительным данным, водитель погиб

Серьезное ДТП произошло рано утром 23 декабря в Санкт-Петербурге. Инцидент зафиксировал видеорегистратор попутного автомобиля.
В Москве после ДТП автомобиль разорвало на части (видео)

Бетономешалка мчалась на большой скорости, несмотря на проливной дождь. Пытаясь уйти от столкновения с попутным такси, водитель бетоновоза в какой-то момент резко принял вправо и врезался в стену здания.

От стены тяжелую машину отбросило обратно, она столкнулась с тем же такси, затем протаранила ограждение и рухнула в Неву. Как сообщили в ГИБДД, течение снесло бетоновоз на 1,5 километра, к дому 98 по Малоохтинскому проспекту. По предварительным данным, водитель бетоновоза погиб. Сотрудники МЧС извлекают машину из воды.

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