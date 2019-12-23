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Сколько шампанского можно безопасно выпить в Новый год

11:31
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Точно не стоит налегать на крепкий алкоголь

Чуть больше недели осталось до наступления нового года. Граждане России уже начали активно к нему готовиться – закупаются продуктами для праздничного стола и алкоголем. На горячительные напитки в этом году россияне готовы потратить около 4 тысяч рублей.

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Выбор сограждан можно назвать ожидаемым. Почти 84% россиян поставят на стол шампанское и только 40% - водку. Но чтобы не омрачать праздник, врачи советуют на крепкие напитки не налегать, пишет издание argumenti.ru. При этом вреда от одного бокала шампанского точно не будет, считает доктор медицинских наук Алексей Умрюхин.

"От однократно принятого одного бокала шампанского существенного вреда для организма не будет, но зачастую люди не могут ограничить прием алкоголя одним бокалом и позволяют себе выпить больше", — заявил он в интервью РИА Новости.

С Умрихиным не согласна главный специалист по медицинской профилактике Минздрава России по ЦФО Екатерина Иванова. По ее мнению, безопасной дозы алкоголя вообще не существует. Чем больше человек выпивает, тем больший вред он наносит организму.

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