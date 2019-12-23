Конкурс "Учителя года Москвы-2020" пройдет в новом формате

Регистрация уже началась

Началась регистрация на самый масштабный педагогический конкурс столицы — "Учителя года Москвы — 2020". Он пройдет в новом формате.

Как рассказала заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, педагоги будут соревноваться не индивидуально, как раньше, а командами. Команда лучших учителей Москвы определится в апреле 2020 года.

"Для нас важно, чтобы учителя принимали участие в профессиональных конкурсах, ведь такие соревнования позволяют перенимать опыт других коллег, улучшать преподавательское мастерство и находить инновационные решения", - отметила она.

По мнению Раковой, новый командный формат конкурса — это еще одна уникальная возможность мотивировать учителей открывать для себя новое через общение с коллегами, учиться работать сообща и затем применять лучшие педагогические практики у себя в школе.

Каждая столичная школа имеет право собрать и выдвинуть на конкурс одну команду из пяти человек. С 23 по 24 декабря капитан команды должен заполнить в личном кабинете на сайте конкурса блок "Моя команда". Для этого нужно указать электронные почтовые адреса других участников, чтобы система выслала им приглашения на дальнейшую регистрацию. Члены команд получат доступ в электронный кабинет на сайте с 26 по 28 декабря.

Соревнования начнутся в январе 2020 года. С 13 по 30 января все команды ждет дистанционный отбор. Им нужно будет представить заявочный видеоролик на тему "Если наша школьная команда станет победителем конкурса, то…", разработать сценарий урока в "Московской электронной школе" и пройти онлайн-тестирование.

Полуфинал пройдет с 3 по 21 февраля. Сначала каждый участник напишет индивидуальное тестирование, затем команды соберутся на блицтурнир "Решаем трудные задачи". Третьим испытанием на этом этапе станет командная разработка социально значимого образовательного проекта для Москвы.

В финале, который состоится с 27 по 30 апреля, участникам предстоит провести мастер-класс с фокус-группой, командное представление созданного на предыдущем этапе проекта и индивидуальные выступления. Сразу после окончания соревнований определятся лучшие команды учителей Москвы.

Члены жюри будут оценивать интеллектуальные способности участников, знание преподаваемой дисциплины, навыки проектирования, управления информацией и эффективной коммуникацией, лидерские качества, творческий потенциал и умение работать в команде.

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