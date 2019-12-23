Столтенберг захотел встречи с Путиным

Генсек НАТО решил, что нужны переговоры

Трудности в отношениях Североатлантического альянса и Москвы надо обсудить на переговорах, решил генсек НАТО. Йенс Столтенберг готов к встрече с российским президентом Владимиром Путиным – об этом он заявил в интервью агентству DPA.

"Россия - наш крупнейший сосед, так это и останется", - выдал весьма неожиданное заключение генсек НАТО. По мнению Столтенберга, даже если в обозримом будущем отношения с Москвой не улучшатся, альянсу нужно быть в состоянии ими управлять.

"Если будут подходящими рамочные условия, то я встретился бы с президентом Путиным", - сказал Столтенберг. Генсек НАТО считает, что во времена, когда есть сложности в отношениях, как раз и нужно сесть за стол переговоров, передает ТАСС.

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