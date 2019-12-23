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День дальней авиации отмечается в России

11:51
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Ей исполнилось 105 лет

Сегодня 105 лет исполняется российской дальней авиации. Она берёт своё начало от первого в мире соединения тяжёлых бомбардировщиков  - эскадры бипланов "Илья Муромец", сообщает "ТВ Центр".

В годы Первой мировой войны они выполнили около 400 боевых вылетов. В Великую Отечественную на счету дальних бомбардировщиков уже 220 тысяч вылетов.

Сейчас на вооружении подразделений - знаменитые "Белые лебеди" - ракетоносцы Ту-160, сверхзвуковые бомбардировщики, а также самолеты разведчики - Ту-22. Они способны наносить мощные удары по целям в любой точке земного шара. Дальняя авиация входит в состав ВКС и является частью стратегических ядерных сил нашей страны.

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