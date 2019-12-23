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"22 кг назад": Галкин показал редкие фото

11:40
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Шоумен захотел похудеть

43-летний телеведущий Максим Галкин решил вернуть свою былую физическую форму и избавиться от лишних килограммов. 
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"Перебирал старые фотки: подборочка из серии "22 года и 22 кг назад". В новом году решил вернуться в состояние "дрыщ", - написал Галкин в Instagram. 

При этом супруг Аллы Пугачевой выложил семь фотографий, сделанных на морском курорте. На двух снимках он позирует в синих плавках и с ластами в руке. На шее у него висит медальон. В то время у артиста не было ни грамма лишнего веса. 

По словам Галкина, он просматривал архивные фото ради съемок фильма. Недавно юморист рассказал, что на YouTube-канале телеведущей Насти Ивлеевой состоится "новогодняя премьера". Судя по кадрам, Галкин и Пугачева пригласили Ивлееву к себе в подмосковный замок. Дату премьеры пока не назвали. 

- Оч классный, - прокомментировал архивные фото певец Сергей Лазарев. 

- Вот это да, - восторгается актриса Алика Смехова. 

- Давай к нам на безлактозную сушку, - пригласила Галкина певица Валерия. 

- Суханький, - прокомментировал музыкант Денис Клявер. 

- Это же Давид Микеланджело. Красив! - пишут фолловеры телеведущего. 

- А фигурка-то ничего. 

- Очень красивые зеленые глаза и губки вообще огонь.

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