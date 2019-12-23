"22 кг назад": Галкин показал редкие фото

Шоумен захотел похудеть
43-летний телеведущий Максим Галкин решил вернуть свою былую физическую форму и избавиться от лишних килограммов.
"Перебирал старые фотки: подборочка из серии "22 года и 22 кг назад". В новом году решил вернуться в состояние "дрыщ", - написал Галкин в Instagram.
При этом супруг Аллы Пугачевой выложил семь фотографий, сделанных на морском курорте. На двух снимках он позирует в синих плавках и с ластами в руке. На шее у него висит медальон. В то время у артиста не было ни грамма лишнего веса.
По словам Галкина, он просматривал архивные фото ради съемок фильма. Недавно юморист рассказал, что на YouTube-канале телеведущей Насти Ивлеевой состоится "новогодняя премьера". Судя по кадрам, Галкин и Пугачева пригласили Ивлееву к себе в подмосковный замок. Дату премьеры пока не назвали.
- Оч классный, - прокомментировал архивные фото певец Сергей Лазарев.
- Вот это да, - восторгается актриса Алика Смехова.
- Давай к нам на безлактозную сушку, - пригласила Галкина певица Валерия.
- Суханький, - прокомментировал музыкант Денис Клявер.
- Это же Давид Микеланджело. Красив! - пишут фолловеры телеведущего.
- А фигурка-то ничего.
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