Нюша объяснила, почему назвала дочь Симбой

Дело не только в любимом мультфильме певицы

Певица Нюша рассекретила имя дочери. Артистка назвала девочку оригинально и очень красиво – Симба. Певица объяснила, почему выбрала для наследницы столь необычное имя.

"Такого сочетания ни у кого нет, звучит красиво. В своё время я поменяла имя в паспорте, не захотела оставаться Анной, ведь это самое распространённое имя. А теперь и дочь моя - единственная в своём роде", - рассказала Нюша в интервью журналу Hello!

Имя Симба появилось не случайно. "Нам с мужем нравится "Король Лев", и здорово, что она у людей будет ассоциироваться с этим мультиком", - добавила певица.

Однако артистка подчеркивает, что при выборе имени главным была не ее любовь к персонажу мультфильма, а дата рождения девочки. "Дочь Скорпион, это непростой знак. А сильной личности нужно сильное имя. У нас был запасной вариант - Мирослава. Мы с мужем решили, когда ее увидим, сразу поймём, какое имя подойдёт больше. Так и произошло", - призналась Нюша.

Напомним, Нюша и Игорь Сивов поженились в 2017 году. 6 ноября 2018 года в престижной клинике в Майами певица родила дочь. Долгое время артистка скрывала от общественности своего ребенка и только в конце декабря 2019 года показала лицо девочки, а также рассекретила ее имя. "Знакомьтесь, моя дочь Симба", - представила малышку общественности артистка.

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