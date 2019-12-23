Киев объяснил, что ждет Крым в составе Украины

Это будет похоже на Гонконг

"Вернуть" Крым в состав Украины будет сложно, это долгая история. Нужны усилия Украины в международных судах, а также в ООН, ОБСЕ и ПАСЕ, заявил бывший глава правительства Крыма Сергей Куницын.

"Крым Россия возвращать не собирается… Если Крым и возможно будет вернуть, то это будет больше похоже на Гонконг. Длительная история. Это не Донбасс вернуть, это значительно сложнее", – сказал украинский политик в интервью Obozrevatel.tv.

В то же время, Куницын считает, что в 2014 году "была возможность посражаться за Крым". По словам политика, России в первую очередь нужен был Севастополь. В Москве считали, что проамериканский Майдан разорвет договор с Черноморским флотом и произойдет катастрофа.

Куницын уверен, что у Киева были силы и средства, чтобы "дать по зубам" России, показать, что это украинская территория. Можно было, к примеру, на время остановить паромную переправу, убежден Куницын.

Но был и другой вариант. Крым можно было сохранить в составе Украины, предоставив ему самые широкие полномочия в формате автономии, уверен Куницын. Он рассказал, что в 2014 году он призывал исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова созвать Верховную Раду и принять соответствующее решение. Надо было отдать Крыму все, что он просил – но в составе Украины, уверен политик.

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