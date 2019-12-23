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Барановская сделала заявление о свадьбе

12:15
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Она назвала себя семейным человеком

34-летняя телеведущая Юлия Барановская, которая воспитывает трех детей от футболиста Андрея Аршавина, высказалась о новом браке.
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Барановская с сыновьями и дочерью отправилась в Намибию. Во время длительного перелета телезвезда отвечала на вопросы подписчиков в Instagram. Многие фолловеры интересовались личной жизнью экс-жены Аршавина. 

На просьбу прокомментировать слухи о воссоединении с футболистом Юлия Барановская ответила: "Нет, это неправда! Замуж выйду точно. И точно не за Аршавина!"

Когда телеведущую спросили, есть ли у нее любимый мужчина, она в шутку заявила, что целых два. Она имела в виду сыновей Артема и Арсения.

В итоге Барановская ушла от вопросов о нынешнем возлюбленном. Поклонникам удалось лишь узнать, что телеведущая намерена выйти замуж. "В брак по любви хочу. Я вообще, если честно, семейная очень", - призналась она. 

Что касается регулярных слухов о четвертой беременности, то тут Барановская не устает удивляться. Как это люди во все верят? "Куда я, по-вашему, живот прячу, или, видимо, снимаю перед выходом из дома", - отшутилась она.  

Барановская и Аршавин прожили 10 лет в гражданском браке. В 2013 году спортсмен ушел к журналистке Алисе Казьминой, с которой затем развелся. После этого он стал чаще общаться с детьми от Барановской. 

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