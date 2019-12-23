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Кремль назвал дату послания Путина Федеральному собранию

12:23
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Работа над текстом началась

Владимир Путин в начале 2020 года обратится к Федеральному собранию. О планах президента сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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По его словам, Путин планирует обратиться с посланием 15 января.

Песков отметил, что работа над содержанием послания только началась. Об этом сообщает "Интерфакс".

На прошлой неделе Владимир Путин провел большую пресс-конференцию для журналистов. Президент общался с ними больше четырех часов. Как пояснил Дмитрий Песков, открытый формат пресс-конференций в будущем сохранится. Так он отреагировал на замечания о том, что во время общения с президентом звучат просьбы, а некоторые представители СМИ пытаются вручить ему подарки.

"Это формат, наиболее свидетельствующий о полной открытости президента России, он ежегодный, вводить какие-то ограничения - означало бы сужение этого формата. Формулировку "во что это превратилось" не считаем корректной, потому что она превратилась в то, что президенту задают абсолютно любые вопросы", - заявил представитель Кремля.

Видео: Ключевые моменты большой пресс-конференции Путина

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