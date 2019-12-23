ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

12:34
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

В Кремле рассказали, где был президент во время инцидента

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник прокомментировал стрельбу около здания ФСБ России в центре Москвы. Этот инцидент он назвал проявлением безумия, отметив, что от такого не застраховано ни одно государство.
"Подумали, что это фейерверк": очевидцы о стрельбе у здания ФСБ на Лубянке

Песков также рассказал, что Владимир Путин в это время находился на концерте в Кремле. "Частично смотрели концерт, когда был перерыв, а перерыв был уже буквально через какие-то считанные минуты, потом вышли оттуда", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, жертвами нападения стали два человека. Один сотрудник спецслужб погиб на месте, второй позже скончался в больнице. Кроме того, пострадали пять человек.

Сейчас в деталях происшествия разбирается Следственный комитет, возбуждено уголовное дело. Уже установлено, что преступление устроил 39-летний житель Подмосковья Евгений Минюров.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Сотрудники полиции у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
Сотрудники полиции у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве, где произошла стрельба
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.