Песков назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

В Кремле рассказали, где был президент во время инцидента

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в понедельник прокомментировал стрельбу около здания ФСБ России в центре Москвы. Этот инцидент он назвал проявлением безумия, отметив, что от такого не застраховано ни одно государство.

Песков также рассказал, что Владимир Путин в это время находился на концерте в Кремле. "Частично смотрели концерт, когда был перерыв, а перерыв был уже буквально через какие-то считанные минуты, потом вышли оттуда", - приводит его слова РИА Новости.

Напомним, жертвами нападения стали два человека. Один сотрудник спецслужб погиб на месте, второй позже скончался в больнице. Кроме того, пострадали пять человек.

Сейчас в деталях происшествия разбирается Следственный комитет, возбуждено уголовное дело. Уже установлено, что преступление устроил 39-летний житель Подмосковья Евгений Минюров.

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