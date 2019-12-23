Лавров: Запад пытается "повесить" на Россию собственные ошибки

Москва не отойдет от принятого внешнеполитического курса

Западные столицы придумали концепцию "порядка, основанного на правилах". Это набор их собственных внешнеполитических установок, которые варьируются в зависимости от конъюнктуры, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"По сути дела, Запад хотел бы подменить коллективную работу в универсальных многосторонних форматах, прежде всего, в ООН келейными сходками. А принимаемые в их рамках решения навязывать всем остальным", - сказал министр в своем выступлении на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Сергей Лавров подчеркнул, что на Москву пытаются "повесить" вину за чужие ошибки. Однако Москва не намерена отказываться от своего внешнеполитического курса – что многим на Западе не по душе, приводит слова министра РИА Новости. При любом развитии событий Россия способна надежно защитить собственную безопасность и обеспечить гражданам уверенность в завтрашнем дне, заключил Лавров.

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