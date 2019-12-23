Няня дочери Алсу рассказала о работе в доме певицы

Она столкнулась с неожиданными трудностями

Домработница Надежда Романова, которая раньше приглядывала за старшей дочерью Алсу, рассказала о благосостоянии певицы.

Романова два года прожила в загородном доме Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, которые воспитывают двух дочерей и сына. Среди всего прочего, женщина должна была присматривать за старшей дочерью звезды - Сафиной.

По словам Романовой, найти общий язык с девочкой не составило для нее труда. Сафина - замечательный ребенок, убеждена няня.

Когда Надежда Романова впервые оказалась в особняке Алсу, ее поразила тамошняя роскошь. "Меня просто накрыло. Я сама из среднего достатка семьи. Они очень обеспеченные люди. Там такая усадьба высотой в пять этажей. Самое сложное было быстро ориентироваться в таком большом доме. Надо было быстро сообразить, где ты находишься, и просто не потеряться", - рассказала она в передаче "Звезды сошлись".

После работы у Алсу женщина попала в семью Кристины Орбакайте. Она проводила время с отпрысками певицы - Дени и Клавдией. "Надо было делать уроки с детьми. Организовывать их досуг. Мы очень любили с Дени и Клавой гулять по паркам. Зарплата, кстати, была средняя по рынку", - вспомнила Романова.

Как сообщалось ранее, Алсу вышла в свет со своим мужем. Пара так редко появляется на публике, что недавно даже возникли слухи о кризисе в их отношениях.

Напомним, певица и бизнесмен поженились 18 марта 2006 года. У супругов подрастают трое детей - дочери Сафина, Микелла и сын Рафаэль.

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