Собянин открыл подъездную дорогу к станции метро "Филатов Луг"

Теперь это полноценная четырёхполосная магистраль

В Москве в понедельник открылся первый участок автомобильной дороги Марьино - Саларьево. Старт движению дал Сергей Собянин. Отрезок проходит параллельно Киевскому шоссе - от улицы Адмирала Корнилова до магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе".

В ходе реконструкции количество полос движения увеличили с двух до четырёх. Установлены остановки общественного транспорта, обустроены пешеходные переходы. Обеспечен удобный подъезд к станции метро "Филатов Луг", передает "ТВ Центр".

Строительство оставшихся двух участков автодороги Марьино-Саларьево планируют завершить в следующем году. Всего протяжённость новой трассы составит 12 километров.

"Хороший предновогодний подарок, сделали первый участок дублера между Калужским и Киевским шоссе, который, конечно, разгрузит эти магистрали и даст возможность подъезда к Хованскому кладбищу, крупнейшему в регионе, а также станциям метро "Филатовский Луг", "Саларьево" и в целом улучшит ситуацию в этом регионе", - отметил Собянин.

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