Медведев поручил проработать ответ на американские санкции

Они касаются "Северного потока - 2"

В понедельник Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами поручил правительству проработать меры в ответ на американские санкции против "Северного потока – 2

"Просил бы коллег из правительства в рамках ранее принятого указа президента об ответных ограничительных мерах в отношении целого ряда стран, в том числе Соединённых Штатов Америки, посмотреть на возможности каких-либо иных ограничительных мер в отношении Соединённых Штатов и доложить мне предложения, которые будут вами проанализированы, естественно, с точки зрения их эффективности", - приводит слова главы правительства РИА Новости.

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