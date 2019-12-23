Рэпер перекрыл Новый Арбат ради съемок клипа

Его могут привлечь к ответственности

Столичная полиция начала проверку по факту перекрытия Нового Арбата для съемок клипа. Движение на центральной магистрали заблокировал певец-стритрейсер Григорий Зироян, передает "Дни.ру".

В соцсетях появилось видео. На кадрах артист прогуливается по проезжей части в халате, а его окружают автомобили Maybach.

В свою очередь в Департаменте транспорта Москвы просят полицию привлечь к ответственности нарушителя.

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