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Мешок Деда Мороза: в Москве собирают подарки для одиноких людей

15:27
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Это благотворительная акция

В Москве собирают Мешок Деда Мороза. В преддверии Нового года волонтёры готовят подарки для одиноких людей, которым придётся встречать праздник в домах престарелых. Принять участие в акции может каждый - достаточно купить необходимые вещи и принести их в пункт сбора. Впрочем, самое ценное для стариков - человеческое общение.

Все войдет в "Мешок Деда Мороза". Это благотворительная акция, в рамках которой поздравляют одиноких людей из домов престарелых. Здесь одновременно и пункт сбора уже готовых подарков, и мастерская, в которой появляются елочные игрушки и открытки своими руками, передает "ТВ Центр".

В каждом подарке - теплая  вещь, елочное украшение, сладость и открытка. В некоторые волонтеры вкладывают свои фотографии. И обязательное обращение - без имени, но такое теплое.

В Ивантеевском доме-интернате волонтеры уже второй раз, в импровизированном зале - много знакомых лиц. Возраст здесь вообще ничего не значит. Главное - настроение. Акция проходит уже восьмой год и к ней присоединяются все больше волонтеров, ведь такие встречи нужны и им.

В Ивантеевском доме - 33 жителя. Тех, кто не смог самостоятельно прийти на праздник, поздравляют в комнате. В этом году собрали около 700 подарков, причем некоторые из них – адресные. Одному дедушке, который очень любит быть нарядным, привезли костюм и галстук. Все подарки из "Мешка Деда Мороза"  планируют раздать до конца декабря.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

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