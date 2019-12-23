МЧС напомнило о мерах безопасности в новогодние праздники

Это касается пиротехнических изделий

Сотрудники МЧС проверяют в столице места, где будут проходить массовые гуляния на Новый год. Пристальное внимание уделяется и площадкам, где запланированы детские праздники, в том числе детские сады и школы, передает "ТВ Центр".

На контроле и объекты где продаются пиротехнические изделия. В МЧС призывают покупателей быть внимательными. Не приобретать такие товары с рук на улице, а только в магазинах или специализированных павильонах. У продавца надо требовать сертификат, если вам отказываются показать документы, лучше там ничего не покупать.

Кроме того, необходимо проверять сроки годности товара. Уже при закуске фейерверка необходимо строго следовать инструкции.

Но чтобы неприятных инцидентов не происходило всё же лучше запускать пиротехнику на специальных площадках, которые будут созданы в городе.

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