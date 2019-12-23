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Песков рассказал о путешествии Путина по Крымскому мосту

13:05
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Президент пересечет Керченский пролив на поезде

Владимир Путин проедет по Крымскому мосту на поезде. Президент России 23 декабря откроет движение по железнодорожной части переправы. Во время поездки российский лидер пообщается со строителями, рассказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Президент начинает рабочую неделю на Крымском мосту, он примет участие в церемонии открытия железнодорожного движения ... Наконец-то этот крупнейший строительный объект будет завершен", - сказал Песков журналистам. Он назвал открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту "важнейшим событием для страны".

Пресс-секретарь российского лидера напомнил, что это самый протяженный в России и Европе 19-километровый мост начали строить в феврале 2016 года. Песков пояснил, что президент проедет на поезде из Крыма в сторону Краснодарского края. За время поездки глава государства пообщается с рабочими и выслушает доклад главы Минтранса Евгения Дитриха.

Позже президент России отправится в Адыгею. Владимир Путин посетит фермерское хозяйство и встретится с работниками агропромышленного комплекса, которые расскажут главе государства о своих проблемах и достижениях, сообщает ТАСС.

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