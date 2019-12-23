"Уральские пельмени" требуют 1,8 миллиона от студии Нетиевского

Иски зарегистрированы в Арбитражном суде Москвы

Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский станет ответчиком по двум искам, поданным против него экс-коллегами по екатеринбургскому объединению. Документы зарегистрированы в картотеке арбитражных дел.

По одному из исков "Творческое объединение "Уральские пельмени" требует 1,8 миллиона рублей от студии Нетиевского First Hand Media. Второй иск - к компании "Идея Фикс Медиа" (ИФМ), которая на 50% принадлежит First Hand Media, сам Нетиевский является в ней финансовым директором. Иски поступили в суд 20 декабря.

"Уральские пельмени" ранее уже пытались отсудить у Нетиевского 200 миллионов рублей. Объединение требовало защитить исключительные права и товарные знаки, а также взыскать с бывшего директора компенсацию. Кроме того, истцы требовали запретить использование видеоролика в интернете, а также, по второму иску, взыскать с Нетиевского еще 10 миллионов рублей. Однако столичный арбитражный суд не стал рассматривать эти дела.

ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени" с уставным капиталом 10 тысяч рублей было учреждено в 2011 году. В числе его учредителей - 10 участников шоу, в их числе Мясников, Брекоткин, и сам Нетиевский. Каждому из них принадлежит по 10% предприятия, передает РИА Новости.

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