ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стартовала подача заявлений на предпрофессиональный экзамен

13:48
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Он состоит из двух частей

В Москве стартовала подача заявлений на предпрофессиональный экзамен. Он покажет, насколько учащиеся московских школ преуспели в выбранной профессии, а также даст возможность заработать дополнительные баллы к баллам ЕГЭ.

Предпрофессиональный экзамен проводится с 1 марта по 30 апреля 2020 года в Москве. Он состоит из двух частей — теоретической и практической. Первая представляет собой компьютерную проверочную работу по профильным предметам. Она пройдет в Центре независимой диагностики Московского центра качества образования.

Практическая часть проводится на базе вузов-партнеров проекта. Школьники решают практические задачи с использованием реального оборудования, тренажеров, симуляторов по различным направлениям.

Московские школьники, показавшие высокие результаты на предпрофессиональном экзамене, получают до 10 дополнительных баллов к баллам ЕГЭ при поступлении в вузы, являющиеся партнерами проекта.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Старшеклассники
Старшеклассники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.