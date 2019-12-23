Он состоит из двух частей

В Москве стартовала подача заявлений на предпрофессиональный экзамен. Он покажет, насколько учащиеся московских школ преуспели в выбранной профессии, а также даст возможность заработать дополнительные баллы к баллам ЕГЭ.

Предпрофессиональный экзамен проводится с 1 марта по 30 апреля 2020 года в Москве. Он состоит из двух частей — теоретической и практической. Первая представляет собой компьютерную проверочную работу по профильным предметам. Она пройдет в Центре независимой диагностики Московского центра качества образования.

Практическая часть проводится на базе вузов-партнеров проекта. Школьники решают практические задачи с использованием реального оборудования, тренажеров, симуляторов по различным направлениям.

Московские школьники, показавшие высокие результаты на предпрофессиональном экзамене, получают до 10 дополнительных баллов к баллам ЕГЭ при поступлении в вузы, являющиеся партнерами проекта.

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