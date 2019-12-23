Открылась регистрация на конкурс "Учитель года" в Москве

Соревнования начнутся сразу после новогодних каникул

В конкурсе "Учитель года" смогут участвовать московские педагоги, которые уже показали высокие результаты в московских учительских олимпиадах, конкурсах, акциях, грантах и научно-практических конференциях. Войти в команду смогут также лауреаты и победители конкурса "Педагог года Москвы" прошлых лет в номинациях "Учитель года", "Педагог-психолог года", "Педагог дополнительного образования года", "Дефектолог года" и "Воспитатель года".

Зарегистрироваться на конкурс "Учителя года Москвы" можно на официальном сайте с 23 по 28 декабря.

Соревнования начнутся сразу после новогодних каникул. Участникам предстоит подготовить мотивационные ролики, создать межпредметные сценарии уроков в "Московской электронной школе", разработать социально значимые образовательные проекты, провести мастер-классы. Команды педагогов также обсудят актуальные вопросы развития столичных школ.

Оценивать будут умение работать в команде, лидерский потенциал, ответственность за результат, навыки проектирования, управления информацией и коммуникации, а также умение работать с технологиями метапредметного образования.

Лучших определят в конце апреля следующего года. Оргкомитет конкурса выберет одного педагога из команд победителей, именно он поедет на всероссийский конкурс "Учитель года России".

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