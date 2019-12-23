ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Открылась регистрация на конкурс "Учитель года" в Москве

13:41
  • понедельник
  • 23 декабря 2019

Соревнования начнутся сразу после новогодних каникул

В конкурсе "Учитель года" смогут участвовать московские педагоги, которые уже показали высокие результаты в московских учительских олимпиадах, конкурсах, акциях, грантах и научно-практических конференциях. Войти в команду смогут также лауреаты и победители конкурса "Педагог года Москвы" прошлых лет в номинациях "Учитель года", "Педагог-психолог года", "Педагог дополнительного образования года", "Дефектолог года" и "Воспитатель года".

Зарегистрироваться на конкурс "Учителя года Москвы" можно на официальном сайте с 23 по 28 декабря.
Соревнования начнутся сразу после новогодних каникул. Участникам предстоит подготовить мотивационные ролики, создать межпредметные сценарии уроков в "Московской электронной школе", разработать социально значимые образовательные проекты, провести мастер-классы. Команды педагогов также обсудят актуальные вопросы развития столичных школ.

Оценивать будут умение работать в команде, лидерский потенциал, ответственность за результат, навыки проектирования, управления информацией и коммуникации, а также умение работать с технологиями метапредметного образования.

Лучших определят в конце апреля следующего года. Оргкомитет конкурса выберет одного педагога из команд победителей, именно он поедет на всероссийский конкурс "Учитель года России".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Учитель в школьном классе
Учитель в школьном классе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.